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Челси объявил о переходе своего голкипера в клуб из Саудовской Аравии

Менди покинул лондонскую команду и присоединился к Аль-Ахли.
Сегодня, 19:38
Эдуар Менди / Getty Images
Эдуар Менди / Getty Images

Голкипер Челси Эдуар Менди перешел из лондонского клуба в саудовский Аль-Ахли.

О продаже сенегальского вратаря "синие" объявили на своем официальном сайте.

31-летний страж ворот ранее согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера должна составить 16 миллионов фунтов (около 18,5 миллионов евро).

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Аль-Ахли также официально подтвердил приобретение вратаря.

Напомним, что Менди выступал за Челси с 2020 года. Вместе с "синими" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне сенегалец провел за лондонскую команду 12 матчей, в которых пропустил 17 голов, а в одном поединке сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Челси близок к подписанию бразильского таланта.

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