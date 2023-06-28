Челси объявил о переходе своего голкипера в клуб из Саудовской Аравии
Голкипер Челси Эдуар Менди перешел из лондонского клуба в саудовский Аль-Ахли.
О продаже сенегальского вратаря "синие" объявили на своем официальном сайте.
31-летний страж ворот ранее согласовал с клубом из Саудовской Аравии условия личного контракта, который будет рассчитан до 2026 года. Сумма трансфера должна составить 16 миллионов фунтов (около 18,5 миллионов евро).
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Аль-Ахли также официально подтвердил приобретение вратаря.
The Lion of Téranga protects our goal 🇸🇳🧤🔐 @edou_mendy_#WelcomeMendy— Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) June 28, 2023
pic.twitter.com/MKD7CNNkXl
Напомним, что Менди выступал за Челси с 2020 года. Вместе с "синими" он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне сенегалец провел за лондонскую команду 12 матчей, в которых пропустил 17 голов, а в одном поединке сохранил ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что Челси близок к подписанию бразильского таланта.