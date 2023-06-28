Челси близок к подписанию бразильского таланта

Лондонский Челси намерен усилить в это летнее трансферное окно линию атаки бразильским талантом.

Как сообщает журналист Вене Касагранде, "синие" близки к подписанию Анхело Габриэля из Сантоса. Сумма трансфера составит 15 млн евро.

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Детали личного контракта футболиста, как, например, зарплата игрока и срок действия соглашения на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что в 32 матчах на взрослом уровне форвард пока отметился всего 2 голами и 1 ассистом, но в большинстве игр он выходил на замену.