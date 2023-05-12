Продать, выгнать или оставить: что делать с каждым из игроков Челси

ISPORT ставит себя на место руководства Челси и пытается понять – что делать дальше.

Лондонский Челси получил нового владельца прошлым летом - им стал бизнесмен Тодд Боули. Американский миллиардер с первых дней стал осуществлять большие сделки в большом количестве - кто-то на перспективу, кто-то звезда, а кто-то для усиления прямо сейчас.

В текущем сезоне Челси показывает ужасные результаты, а в еврокубки вообще не удалось пробиться. За несколько месяцев работы в команде сменилось несколько тренеров, а новый будет назначен в ближайшее время. Специалисту придется создавать команду из того, кто есть. Кроме того, новому тренеру нужны будуть игроки, которых он хотел бы видеть.

В связи с этим постает вопрос про чистку состава, как для игрового, так и для экономического плана.

ISPORT.ua решил разобрать судьбу каждого игрока в Челси, чтобы определить его место в команде или вне ее.

Эдуар Менди (Сенегал)

Возраст: 31 год

Контракт до: 2025

Африканский вратарь приходил в команду в экстренном порядке, когда Кепа Аррисабалага буквально издевался над фанатами. Менди сразу же стал настоящей стеной ворот команды и одним из лучших вратарей мира. Но в дальнейшем была травма и Кубок Африканских Наций. За это время испанский вратарь успел показать, что все еще умеет играть и теперь Менди сидит в запасе.

Нужен ли на скамейке запасных такой голкипер команде, которая не будет выступать в еврокубках? Вряд ли самому Эдуару такая перспектива нравится.

Решение: продать

Кепа Аррисабалага (Испания)

Возраст: 28

Контракт до: 2025

Как уже было сказано, испанец показал, что может быть основным голкипером команды, которая хотя бы на что-то претендует. Конечно же, трата денег для Челси не проблема, но даже в таком случае Кепу лучше оставить вторым вратарем, чем продавать.

Решение: Оставить

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Габриэль Слонина (США)

Возраст: 18

Контракт до: 2028

Очень трудно что-то говорить об игроке, карьера которого только начинается. Слонина явно не будет основным голкипером ближайшие несколько сезонов. Здесь можно рассматривать вариант, как с тем чтобы оставить игрока, так и с арендой в один из клубов Чемпионшипа например.

Решение: Оставить в качестве запасного вратаря или отдать в аренду.

Маркус Беттинели (Англия)

Возраст: 30

Контракт до: 2026

Беттинели является ярким представителем подвида: "Третий вратарь клуба". Маркус не получает заоблачную зарплату и явно не является главной причиной всех бед "синих" в этом сезоне, а вот как доморощенный игрок в заявке пригодится.

Решение: Оставить

Уэсли Фофана (Франция)

Возраст: 22

Контракт до: 2029

Центрбек, как и большинство игроков столичного клуба провел сезон, который не оправдывает потраченных на него денег, однако, Уэсли является довольно молодым игроком, который может вернуться на свой уровень, а то и спрогрессировать под руководством правильного тренера, а продать его всегда можно успеть.

Решение: Оставить

Бенуа Бадиашиль (Франция)

Возраст: 22

Контракт до: 2030

У соотечественника Фофана полностью аналогичная ситуация, поэтому, и решение логично было бы принять то же, что и в случае с Уэсли. Разница разве что в том, что Фофана приходил в начале сезона, а Бадиашиль в тот момент, когда хаос в клубе уже был очевиден всем.

Решение: Оставить

Калиду Кулибали (Сенегал)

Возраст: 31

Контракт до: 2026

Здесь тоже многое зависит от того, кто станет следующим тренером "синих", но, Кулибали находится в уже достаточно солидном возрасте, поэтому, если на него все же найдется покупатель, то более логичным решением была бы именно продажа.

Решение: Продать

Трево Чалоба (Англия)

Вик: 23

Контракт до: 2028

Возраст англичанина способствует все тому, чтобы значительно спрогрессировать. Возможно, Чалоба никогда не станет одним из лучших центрбеков мира, но в ротации такой игрок может пригодиться. Тем более, опять же его паспорт способствует тому, чтобы он остался, ведь такие игроки нужны для заполнения заявки.

Решение: Оставить

Тиаго Силва (Бразилия)

Возраст: 38

Контракт до: 2024

Каким бы топом Силва не был в прошлом сейчас его вряд-ли кто-то решит приобрести, поэтому, наиболее логично дать Тиаго доработать контракт с клубом до конца, а дальше отпускать хоть на пенсию, хоть на Родину в бразильский чемпионат.

Решение: Оставить

Марк Кукурелья (Испания)

Возраст: 24

Контракт до: 2028

Защитник, судя по всему, оказался тем типом игроков, которые ужасно хорошо играют в средних командах, однако, не могут проявить себя в топ-клубах. Вряд-ли, здесь можно говорить о "правильном" тренере, ведь Марк играл под руководством хорошо знакомого Грэма Поттера и даже с ним не выделялся на фоне других игроков, поэтому, пожалуй, стоит перестраховаться и продать пока Кукурелья не провел второй подряд неудачный сезон.

Решение: Продать

Бен Чилвелл (Англия)

Возраст: 27

Контракт до: 2027

Видимо, мы уже успели достать вас этим аргументом, но Чилвелл, во-первых, доморощенный игрок, который нужен для заявки, а во-вторых безальтернативно основной левый защитник в той вселенной где Кукурелью продают, а на замену никого не покупают, поэтому его необходимо оставлять в составе.

Решение: Оставить

Льюис Холл (Англия)

Возраст: 18

Контракт до: 2025

Как ни странно, с этим игроком мы не будем говорить о заявке, но, Холла все же будет логично оставить, ведь, это продукт собственной академии, что всегда ценится как среди СМИ, так и среди болельщиков, да и какой-никакой опыт игры в АПЛ уже есть, поэтому, в качестве подмены для Чилвелла сгодится.

Решение: Оставить и продлить контракт

Рис Джеймс (Англия)

Это сложный персонаж для обсуждения, ведь, Джеймс безусловно один из лучших крайних защитников мира, а к тому же еще и воспитанник клуба, но в последнее время Рис начал часто травмироваться, поэтому, вряд-ли на него можно рассчитывать как на полноценно основную боевую единицу на протяжении всего сезона, но, несмотря на это пока стоит оставить.

Решение: Оставить, по крайней мере, еще на один сезон

Маланг Сарр (Франция)

Возраст: 24

Контракт до: 2025

К сожалению, еще одного французского центрбека в Челси мы не оставим. Сарр, как оказалось, не тянет даже уровень Монако где сейчас находится в аренде, поэтому его можно со спокойной душой отпускать искать лучшей доли.

Решение: Выгнать

Абдул Рахман Баба (Гана)

Возраст: 28

Контракт до: лета 2023 года

Два факта: Первый. Рахман Баба стал игроком Челси 8 лет назад. Второй. С тех пор ганский защитник провел за Шальке и Рединг, которым не принадлежал, больше матчей, чем за Челси. Мы считаем, что это говорит о важности этого игрока для Челси гораздо больше любых мыслей. К счастью, его контракт с "синими" заканчивается летом и никто не собирается его продлевать

Решение: Конечно выгнать

Мало Гюсто (Франция)

Возраст: 19

Контракт до: 2030

Нужны ли какие-то мысли по поводу игрока, который провел ноль матчей и ноль тренировок за команду? Гюсто точно необходимо давать шанс бороться за место в старте после того, как он наконец летом присоединится к клубу.

Решение: Конечно оставить

Сезар Аспиликуэта (Испания)

Возраст: 33

Контракт до: 2024

Слухи о том, что Сезар покинет клуб, активно начали появляться еще летом прошлого года. Вряд-ли Аспи в дальнейшем будет играть активную роль в успехах или неудачах клуба, поэтому, стоит продать его, например, в ту же Осасуну, где он начинал карьеру.

Решение: Продать

Энцо Фернандес (Аргентина)

Возраст: 22

Контракт до: 2031

Аргентинец сразу стал, едва ли не единственным светлым пятном в стане "синих" в этом сезоне. Безусловно, в дальнейшем все будет зависеть от того, кто станет новым наставником лондонцев, но, Энцо показал, что может показывать игру даже в трудные времена, поэтому, его стоит оставлять.

Решение: Оставлять

Нголо Канте (Франция)

Возраст: 32

Контракт до: 2023

Французский футболист большую половину сезона пропустил из-за травм. Несмотря на это, он отметился необычным достижением - провел четыре матча подряд под руководством разных тренеров. Да, это не супер достижение, но показывает все проблемы команды.

Канте, восстановившись от травм, сумел вернуться и показать яркие моменты в своем исполнении. Так что точно нужно продлить контракт, как минимум, на пару сезонов.

Решение: Оставлять

Денис Закария (Швейцария)

Возраст: 26

Контракт до: аренда до лета с правом выкупа

Швейцарца взяли в аренду в зимнее трансферное окно. Его брал Грэм Поттер, которого уже уволили. Летом придет новый тренер, а Закария должен отправиться обратно в Ювентус

Решение: не выкупать

Матео Ковачич (Хорватия)

Возраст: 28

Контракт до: 2024

Полузащитник длительные годы входит в основную обойму команды. У Ковачича были провалы, подъемы, яркие игры. Сейчас у всей команды спад, поэтому выгонять точно не надо.

Следующий сезон вполне покажет, нужен ли Матео новому Челси. Так что еще один шанс хорват заслужил.

Решение: Оставить

Конор Галлахер (Англия)

Возраст: 23

Контракт до: 2025

Английский футболист только вошел во взрослый футбол, а первые шаги в Челси довольно нестабильные. Конор иногда сеял, но чаще скамейку полировал. Однозначно нужно дать шанс, тем более Галлахер имеет талант.

Решение: Оставить

Рубен Лофтус-Чик (Англия)

Возраст: 27

Контракт до: 2025

Англичанин - воспитанник Челси. Полузащитник выступал под руководством разных тренеров и продолжает удерживать свое место в команде. Да, Лофтус-Чик не основной игрок, но на замену может выходить. Однако в этом и его проблема - нет развития и прогресса. Поэтому время отпускать его.

Решение: продать за хорошую сумму

Карни Чуквуэмека (Англия)

Возраст: 18

Контракт до: 2028

Чуквуемека совсем юный еще, а за вторую половину сезона лишь трижды появлялся на поле. Поэтому Челси должен отпустить его в аренду, ведь места в составе пока нет, а развиваться нужно.

Решение: отправить в аренду

Мейсон Маунт (Англия)

Возраст: 24

Контракт до: 2024

Маунт в прошлых сезонах был лидером команды, но в текущем игра совсем не идет. Возможно, ему нужно новое дыхание. Не стоит забывать, что футболист не может продлить контракт с Челси - не сходятся в зарплате, а претендентов на него хватает.

Перед лондонцами тяжелый выбор - продать или удержать. Первый вариант реальный и практичный, а второй - рискованный.

Решение: продать, если о контракте не удастся договориться за лето

Кай Хаверц (Германия)

Возраст: 23

Контракт до: 2025

Немец лишь отрезками играл на позиции, на которой он проявил себя в Байере - атакующий полузащитник. В Челси Кай исполняет роль форварда, что довольно сомнительно получается. Челси нельзя отпускать Хаверца, но нужно подписать нового форварда, иначе немец продолжит губить себя и команду.

Решение: оставить

Андрей Сантос (Бразилия)

Возраст: 19

Контракт до: 2030

Бразилец только летом присоединится к Челси, ведь сейчас играет за Васко да Гама на правах аренды. Футболист должен получить шанс, но, если нет, то отправиться в аренду.

Решение: дать шанс проявить себя

Тьемуэ Бакайоко (Франция)

Возраст: 28

Контракт до: 2024

Француз очень удачно проявил себя в Монако, благодаря чему заслужил переход в Челси. За первое время он не смог проявить себя, а затем отправился по арендам. Сейчас и в Милане не может закрепиться, поэтому с Челси - на выход.

Решение: выгнать

Итан Ампаду (Уэльс)

Возраст: 22

Контракт до: 2024

Валлиец сейчас выступает за Специю на правах аренды - игрок основы. Но явно до уровня Челси не дотягивает (нынешнего Челси).

Решение: продать

Михаил Мудрик (Украина)

Возраст: 22

Контракт до: 2031

Украинец только что присоединился к Челси, но пока не смог стать лидером. Несмотря на это, он точно должен оставаться - речи об аренде не может и быть.

Решение: оставить, должен стать лидером

Рахим Стерлинг (Англия)

Возраст: 28

Контракт до: 2027

Первый сезон в Челси у англичанина получился смазанным. От него явно ждали большего, но второй шанс заслужил получить.

Решение: оставить

Кристиан Пулишич (США)

Возраст: 24

Контракт до: 2024

Ожидания от перехода в Челси были невероятными. В итоге получилось смазано и игрок ротации. Если менять команду, то нужно отпускать, хоть и талантливый Пулишич.

Решение: продать

Нони Мадуэке (Англия)

Возраст: 21

Контракт до: 2030

Талантливый футболист, но нужно время, чтобы адаптироваться. Подписали недавно, поэтому нужно дать шанс, а там смотреть, как воспользуется им.

Решение: оставить

Хаким Зиеш (Марокко)

Возраст: 30

Контракт до: 2025

Летом марокканец был близок к переходу в ПСЖ, но там случились проблемы "с факсом". Зиеш хороший футболист, но в Челси не получается.

Решение: выгнать

Жоау Феликс (Португалия)

Возраст: 23

Контракт до: аренда до лета

Лондонцы взяли португальца на половину сезона. Делать выводы - то пользы принес немного. Выкупать за 100 миллионов и больше - нет смысла, поэтому после возвращается в Атлетико Мадрид.

Решение: не покупать

Армандо Броя (Албания)

Возраст: 21

Контракт до: 2028

Перспективный форвард не получает возможности заиграть в Челси. Ему однозначно нужен шанс, а если не будет этого, то хотя бы уход в аренду.

Решение: аренда за игровой практикой

Давид Фофана (Кот-д'Ивуар)

Возраст: 20

Контракт до: 2029

Юный форвард находится вне заявки молодежной команды Челси. Поэтому ему нужна практика - в аренду

Решение: аренда за игровой практикой

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

Возраст: 33

Контракт до: 2024

Габонский футболист пришел, чтобы играть вместе с Томасом Тухелем, но того уволили буквально на следующий день. За это время габонец сыграл несколько игр. Новый тренер вполне может попытать удачу с Обамеянгом, но надо строить команду с нуля.

Решение: продать

Каллум Хадсон-Одои (Англия)

Возраст: 22

Контракт до: 2024

Англичанин некоторое время считался главным талантом Челси, но развить его и зацепиться не смог. Сейчас Одои является игроком ротации в Байере, где играет на правах аренды. Нужен ли он Челси? Нет.

Решение: продать

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Возраст: 29

Контракт до: 2026

В какой раз Лукаку будет пробовать "зайти" в Челси? Четвертый. Возможно, при новом тренере получится, но лондонцы должны быть уверены, что Ромелу станет лидером. Поэтому на первых порах бельгиец может понадобится, учитывая проблемы с финансовым фэйр-плей.

Решение: оставить

P.S. Летом состав лондонский команды должен пополнить француз Кристофер Нкунку. Стороны договорились о сделке, нападающий прошел медосмотр. Осталось лишь оформить переход.