Африканский бомбардир, корейский монстр и другие: кто ковал чемпионство Наполи

Вчера, 4 мая, Наполи официально стал чемпионом Италии впервые за 33 года.

Партенопейцы проходились катком по Серии А, но, именно после ничьей с Удинезе были сняты все формальности.

ISPORT рассказывает о тех, кто добыл для Неаполя такой долгожданный триумф.

Герои чемпионского Наполи

Алекс Мерет (Италия)

Позиция : вратарь

: вратарь Матчей : 32

: 32 Сухих матчей : 15

: 15 Пропущенных голов: 23

Несомненно основной голкипер команды в этом сезоне. Лишь раз во всех турнирах Мерет уступил место Пьерлуиджи Голлини, которому дали сыграть против родной Аталанты. Мерет, который в юности считался одним из величайших талантов Италии в этом сезоне доказал, что является вратарем мирового уровня.

Алекс Мерет / Источник: Getty Images

Ким Мин Дже (Южная Корея)

Позиция : центральный защитник

: центральный защитник Матчей : 32

: 32 Голы : 2

: 2 Ассисты: 2

Корейский защитник летом перебрался в Неаполь и сразу показал, что он действительно "монстр" в защите. Ким, как и Мерет, пропустил лишь один поединок в этом розыгрыше Серии А и стал настоящим лидером обороны своей команды.

Амир Ррахмани (Косово)

Позиция : Центральный защитник

: Центральный защитник Матчей : 25

: 25 Голы : 2

: 2 Ассисты: 1

Партнер Ррахмани по центру защиты получает намного больше "пиара" в СМИ, но стоит отметить, что без косовара успех Наполи вряд-ли стал бы столь уверенным. Амир играл чуть меньше чем Ким, но, все равно внес большой вклад в это историческое чемпионство.

Амір Ррахмані і Кім Мін Дже / Источник: Getty Images

Джованни ди Лоренцо (Италия)

Позиция : Правый защитник

: Правый защитник Матчей : 33

: 33 Голы : 2

: 2 Ассисты: 4

Один из двух игроков, не пропустивший ни одной встречи в этом розыгрыше чемпионата Италии. Ди Лоренцо, возможно, не так много давал команде в атаке, что обусловлено перекосом на левый фланг, однако, является настоящим воплощением надежности в защите, помогая Ррахмане и Киму.

Матиас Оливейра (Уругвай)

Позиция : Левый защитник

: Левый защитник Матчей : 26

: 26 Голы : 2

: 2 Ассисты: 2

Оливейра делил количество игрового времени с нашим следующим героем, однако, именно он сыграл больше матчей в чемпионате. Оливейра в отличие от своего партнера по позиции играл более на оборону, поэтому, не впечатлил атакующей статистикой, но, стал одной из деталей, которые балансировали игру коллектива Лучано Спалетти.

Матіас Олівейра / Источник: Getty Images

Марио Руи (Португалия)

Позиция : Левый защитник

: Левый защитник Матчей : 21

: 21 Голы : 0

: 0 Ассисты: 7

А вот и самая атакующая боевая единица в звене защиты партенопейцев. Руи один из немногих "ветеранов" команды, который дождался чемпионства в Серии А. Португалец уже пять лет играет за команду и до прихода Оливейры был безоговорочным игроком основы, однако, даже сейчас сыграл немалое количество матчей и показал прекрасный перформанс.

Петр Зелински (Польша)

Позиция : Центральный полузащитник

: Центральный полузащитник Матчей : 32

: 32 Голы : 3

: 3 Ассисты: 8

Поляк главный старожил этого коллектива. Зелински перебрался в стан Наполи с 2016 года и как тогда, так и сейчас является основным игроком состава. Хавбек является главной движущей силой полузащиты подопечных Лучано Спалетти, что красноречиво показывает статистика.

Пйотр Зелінські / Источник: Getty Images

Станислав Лоботка (Словакия)

Позиция : Центральный полузащитник

: Центральный полузащитник Матчей : 33

: 33 Голы : 1

: 1 Ассисты: 1

В противовес Зелински, Станислав Лоботка является своеобразным "питбулем", который не дает дышать игрокам соперника и делает это на невероятном уровне. Старт карьеры словака в Наполи выдался не самым лучшим, но в этом сезоне он вернулся на свой пиковый уровень, спрогрессировав в стоимости почти вдвое.

Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун)

Позиция : Центральный полузащитник

: Центральный полузащитник Матчей : 31

: 31 Голы : 2

: 2 Ассисты: 4

Замбо Ангисса вобрал в себя качества и Лоботки, и Зелински. Африканец является игроком, который отрабатывает по всему полю. Этот исполнитель привносит в центр поля крайне необходимый баланс, успевая, отдавать всего себя как в атаке, так и в защите.

Андре-Франк Замбо Ангісса / Источник: Getty Images

Элиф Эльмас (Северная Македония)

Позиция : Центральный полузащитник

: Центральный полузащитник Матчей : 32

: 32 Голы : 6

: 6 Ассисты: 3

Эльмас больше выполнял функцию игрока ротации, подменяя Зелинского, однако, иногда выходил и на левом фланге атаки, благодаря чему смог сыграть большое количество матчей и набрать неплохое количество баллов по системе гол+пас.

Танги Ндомбеле (Франция)

Позиция : Центральный полузащитник

: Центральный полузащитник Матчей : 30

: 30 Голы : 1

: 1 Ассисты: 0

Как и Эльмас, Ндомбеле не играл основной роли в долгожданном триумфе, но в отличие от северного македонца он подменял сразу и Замбо Ангиссу, и Лоботку и справился с этим довольно неплохо.

Хвича Кварацхелия (Грузия)

Позиция : Левый вингер

: Левый вингер Матчей : 29

: 29 Голы : 12

: 12 Ассисты: 12

Один из лидеров по системе гол+пас, лучший ассистент Серии А и один из главных прорывов этого сезона во всем европейском футболе. Все это о Хвиче. Грузин с легкостью ворвался в основу команды, несмотря, что это его первый сезон в таком сильном чемпионате.

Хвіча Кварацхелія / Источник: Getty Images

Ирвинг Лосано (Мексика)

Позиция : Правый вингер

: Правый вингер Матчей : 31

: 31 Голы : 3

: 3 Ассисты: 3

Если бы чудо Наполи произошло год назад, то, пожалуй именно "Чуки" (прозвище игрока - прим.) был бы одним из главный его создателей, но специфика игры Спалетти и прорывной сезон Хвичи оставили скоростного мексиканца в тени, поэтому, свое упоминание он получает преимущественно в таких материалах.

Маттео Политано (Италия)

Позиция : Правый вингер

: Правый вингер Матчей : 25

: 25 Голы : 3

: 3 Ассисты: 3

Несмотря на то, что Маттео не был основным на своей позиции, он получал большое количество игрового времени в этом сезоне и успел оформить те же 3+3, что и Лосано, внеся и свой вклад в завоевание Скудетто.

Виктор Осимхен (Нигерия)

Позиция : Центрфорвард

: Центрфорвард Матчей : 27

: 27 Голы : 22

: 22 Ассисты: 5

"Один из главных прорывов этого сезона во всем европейском футболе". Эту фразу вы уже видели в этой статье, но так уж сложилось, что такую характеристику можно дать и Виктору.

Осимхен давно является перспективным нападающим и в тот же Наполи переходил за очень большие деньги, однако, этот сезон стал для него переходом на значительно более высокий уровень. Если раньше он был "классным форвардом", то теперь считается одним из лучших нападающих мира и вполне заслуживает перехода в настоящий гранд европейского футбола.

Віктор Осімхен / Источник: Getty Images

Джакомо Распадори и Джованни Симеоне (Италия и Аргентина)

Позиция : Оба центрфорварды

: Оба центрфорварды Матчей : По 20

: По 20 Голы : Распадори - 2, Симеоне - 3

: Распадори - 2, Симеоне - 3 Ассисты: Распадори - 1, Симеоне - 0

Оба нападающие переходили в Наполи после прорывных сезонов в других итальянских командах и оба трансфера после такого сезона, который продемонстрировал Осимхен кажутся несколько нелепыми, однако, и Симеоне, и Распадори, несмотря на то, что продемонстрировали статистику, которая не внушает доверия, смогли себя показать. Их ценность для партенопейцев не в голах, или в ассистах, а в работе, которую они выполняли для команды иначе бы они не сыграли бы по 20 матчей каждый.

Другие

Многие игроки Наполи также внесли свой вклад в победу в чемпионате, но не были столь важными для этой команды. Бразильский оборонец Жуан Жезус был призван подменять основную пару центрбеков Ким-Ррахмани и появлялся на поле всего в 12 матчах.

Вообще у неаполитанцев оборона играла почти всегда одним составом, ведь из номинальных защитников в Серии А выходил также только норвежец Лео Остигард (5 матчей).

О голкипере Голлини мы уже упоминали, он успел сыграть один раз, а вот другие стражи ворот (Марфелла, Идасяк и ветеран Сальваторе Сиригу в чемпионате так и не играли).

В концовках матчей получал свои левый вингер Алессио Дзербин, за 7 матчей наиграл всего 60 минут, хотя у него ситуация даже лучше, чем у алжирца Карима Зедадки (2 матча и 6 минут). Также можно вспомнить об игроках центра поля - молодом атакующем хавбеке Джанлуке Гаэтано и опытном немце Диего Демме. Оба появлялись на поле в пяти матчах, но при этом не наиграли в сумме и 90 минут.