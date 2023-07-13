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Байер отказался продавать своего лидера атаки в Астон Виллу

Диаби просится в стан английского клуба.
Вчера, 21:58
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Вингер Байера Мусса Диаби может перейти в Астон Виллу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб предложил "фармацевтам" 35 миллионов евро и бонусы за трансфер 24-летнего игрока сборной Франции. Немецкий клуб ответил отказом.

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Переговоры между клубами все еще продолжаются. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Астон Вилле.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего француза девять голов и восемь ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

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