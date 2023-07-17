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Футбол

Клуб Роналду нацелился на подписание вингера сборной Франции

Диаби может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Сегодня, 09:22
Мусса Диаби / Getty Images
Мусса Диаби / Getty Images

Атакующий полузащитник Байера Мусса Диаби может летом сменить команду. Об этом сообщает RMC Sport.

Ан-Наср предложил за 24-летнего игрока сборной Франции 38 млн евро и еще 5 млн в качестве бонуса.

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Немецкий клуб пока не дал ответ, но ранее он отказался продать своего футболиста в Астон Виллу за 40+7 млн евро.

В минувшем сезоне на счету француза девять голов и восемь ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер мусса диаби ан-наср

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