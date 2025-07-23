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Тоттенхэм интересуется хавбеком Баварии

Жоау Палинья может вернуться в АПЛ.
Сегодня, 17:25       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Тоттенхэм следит за Жоау Палиньей, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, "шпорам" интересен 30-летний португалец, однако клуб пока не делал шагов по подписанию.

Бавария же также довольна Палиньей и будет готова его продать только, если поступить хорошее предложение.

В клубе оценивают португальца в 25-30 млн евро, и намерены заполучить именно такую сумму.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм может включиться в гонку за звездой Реала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Палинья

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