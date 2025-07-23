Тоттенхэм интересуется хавбеком Баварии

Жоау Палинья может вернуться в АПЛ.

Тоттенхэм следит за Жоау Палиньей, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, "шпорам" интересен 30-летний португалец, однако клуб пока не делал шагов по подписанию.

Бавария же также довольна Палиньей и будет готова его продать только, если поступить хорошее предложение.

В клубе оценивают португальца в 25-30 млн евро, и намерены заполучить именно такую сумму.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм может включиться в гонку за звездой Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!