Мейвезеру грозит тюрьма до 20 лет

Бывшего чемпиона мира Флойда Мейвезера обвиняют в мошенничестве и краже после покупки дорогостоящих часов Audemars Piguet.

Как сообщает журнал The Ring, боксёр в декабре 2024 года приобрёл часы стоимостью 200 тысяч долларов, расплатившись чеком. Однако позже выяснилось, что платёж оказался недействительным, из-за чего ювелирный бутик Gold and Beyond обратился в суд.

По данным представителей бутика, Мейвезер перестал выходить на связь и, следовательно, не погасил задолженность, что привело к судебному заседанию, которое прошло на этой неделе. Добавим, что если вина Флойда будет доказана, ему могут грозить серьёзные штрафы и даже тюремное заключение.

Напомним, что в эту субботу, 20 июня, Мейвезер должен провести выставочный поединок в Греции против кикбоксёра Майка Замбидиса.

Тем временем Кроуфорд мог выйти на ринг с Макгрегором. Известно, что помешало.

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