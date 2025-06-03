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Футбол

Модрич принял неожиданное решение относительно своего будущего

Лука станет игроком клуба, за который болел с детства.
Вчера, 22:18       Автор: Василий Медвидь
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Легенда хорватского и мирового футбола Лука Модрич определился с будущим.

Модрич принял предложение итальянского Милана. Об этом сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио.

Контракт будет подписан на один год. Финансовые детали неизвестны.

Стоит отметить, что Лука в детстве болел за Милан, а его кумиром был соотечественник Звонимир Бобан, который в этот период как раз защищал цвета «россонери».

Напомним, ранее сообщалось, что Милан может потерять своего капитана, которым интересуется Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Милан Лука Модрич

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