iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси сделал предложение по капитану Милана

Английский гранд нацелился на вратаря сборной Франции.
Сегодня, 15:12       Автор: Антон Федорцив
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Лондонский Челси направил запрос итальянскому Милану. "Синие" решили прояснить статус на рынке голкипера Майка Меньяна, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Контракт француза с "россонери" рассчитан до лета 2026 года. Милан не договорился с Меньяном о пролонгации договора. Грядущее трансферное окно может быть последней возможностью заработать на продаже вратаря.

В сезоне 2024/25 Меньян провел 53 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 59 мячей. Интерес к киперу ранее также проявляли другие представители английской Премьер-лиги – бирмингемская Астон Вилла и Манчестер Юнайтед.

Кстати, параллельно Челси вынужден заплатить МЮ 5 млн фунтов за невыкуп Санчо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Майк Меньян

Статьи по теме

Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста
Манчестер Сити договорился о переходе полузащитника сборной Нидерландов Манчестер Сити договорился о переходе полузащитника сборной Нидерландов
Милан передумал продавать своего лидера Милан передумал продавать своего лидера
Аллегри вернулся на пост тренера Милана Аллегри вернулся на пост тренера Милана

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч женской сборной в Лиге наций
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:50
Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team
Киберспорт20:33
B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025
Европа19:59
Индзаги чувственно попрощался с Интером
Европа19:58
Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Европа19:34
Нидерландский гранд арендует игрока Баварии
Европа19:05
Интер подтвердил отставку Индзаги
Европа18:59
ПСЖ активно работает над подписанием Забарного
Другие страны18:25
Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль
Европа18:24
Испанский клуб хочет продлить аренду игрока Динамо
Теннис17:54
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK