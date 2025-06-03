Челси сделал предложение по капитану Милана

Лондонский Челси направил запрос итальянскому Милану. "Синие" решили прояснить статус на рынке голкипера Майка Меньяна, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Контракт француза с "россонери" рассчитан до лета 2026 года. Милан не договорился с Меньяном о пролонгации договора. Грядущее трансферное окно может быть последней возможностью заработать на продаже вратаря.

В сезоне 2024/25 Меньян провел 53 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 59 мячей. Интерес к киперу ранее также проявляли другие представители английской Премьер-лиги – бирмингемская Астон Вилла и Манчестер Юнайтед.

Кстати, параллельно Челси вынужден заплатить МЮ 5 млн фунтов за невыкуп Санчо.

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