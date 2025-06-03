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Футбол

Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста

Английский гранд отказался активировать опцию выкупа.
Сегодня, 13:56       Автор: Антон Федорцив
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Нападающий Джейдон Санчо вернется в английский Манчестер Юнайтед. Лондонский Челси не договорился с вингером о контракте, сообщает The Athletic.

Теперь "синие" вынуждены заплатить манкунианцам 5 млн фунтов. Челси арендовал Санчо прошлым летом с обязательством выкупа ориентировочно за 25 млн. Поскольку лондонцы не активировали опцию, то выплатят компенсацию.

За сезон 2024/25 Санчо сыграл 42 поединка во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач. МЮ также не рассчитывает на англичанина. Летом "красные дьяволы" постараются продать нападающего.

Напомним, капитан МЮ Бруну Фернандеш отклонил предложение Аль-Хиляля о многомиллионном контракте.

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