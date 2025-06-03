Лидер МЮ определился по переходу в Аль-Хиляль

Капитан английского Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отклонил предложение аравийского Аль-Хиляля. Португалец стремится продолжить выступления в Европе, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Хавбек стал целью вице-чемпиона Саудовской Аравии на лето. Аль-Хиляль готов отдать за Фернандеша 100 млн фунтов. Зарплата же португальской звезды могла вырасти втрое – до 900 тысяч фунтов в неделю.

Впрочем, теперь Аль-Хиляль вынужден сосредоточиться на других исполнителях. Новым приоритетом аравийского гранда, вероятнее всего, станет Эдерсон. Хавбек Аталанты из Бергамо импонирует потенциальному наставнику команды Симоне Индзаги.

К слову, украинский вратарь Андрей Лунин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

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