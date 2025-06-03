iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед хочет приобрести вратаря сборной Украины

Англичане проявляют интерес к Андрею Лунину.
Сегодня, 11:02       Автор: Василий Войтюк
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Манчестер Юнайтед готов выложить до 30 миллионов евро за вратаря Реала Андрея Лунина, сообщает Teamtalk.

Украинский голкипер стал центром трансферного внимания - этим летом он может покинуть мадридский Реал в поисках стабильной игровой практики. 

Читай также: Футбол сегодня: матч женской сборной в Лиге наций

По информации издания, новый главный тренер манкунианцев Рубен Аморим рассматривает Лунина как замену для Андре Онана, который не оправдал ожиданий.

Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования Реала и заплатить за украинца от 25 до 30 миллионов евро. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения самого Лунина.

В сезоне-2024/25 Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, из них пять - на ноль, всего пропустив 19 голов. Ранее сообщалось, что Лунин является приоритетной целью для чемпиона Турции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Лунин известил Реал о собственных карьерных планах Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста Челси заплатит 5 миллионов за ненужного футболиста
Лидер МЮ определился по переходу в Аль-Хиляль Лидер МЮ определился по переходу в Аль-Хиляль
Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team Не просто геймеры: кто стоит за никами Favbet Team

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч женской сборной в Лиге наций
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Киберспорт20:33
B8 с победы стартовали на Blast.tv Major Austin 2025
Европа19:59
Индзаги чувственно попрощался с Интером
Европа19:58
Лунин известил Реал о собственных карьерных планах
Европа19:34
Нидерландский гранд арендует игрока Баварии
Европа19:05
Интер подтвердил отставку Индзаги
Европа18:59
ПСЖ активно работает над подписанием Забарного
Другие страны18:25
Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить Аль-Хиляль
Европа18:24
Испанский клуб хочет продлить аренду игрока Динамо
Теннис17:54
Украинцы на Ролан Гаррос-2025: Людмила Киченок сыграет в четвертьфинале микста, Свитолина зачехлила ракетку
Европа17:51
Игрок топ-клуба АПЛ стал одноклубником Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK