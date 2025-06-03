Манчестер Юнайтед хочет приобрести вратаря сборной Украины

Манчестер Юнайтед готов выложить до 30 миллионов евро за вратаря Реала Андрея Лунина, сообщает Teamtalk.

Украинский голкипер стал центром трансферного внимания - этим летом он может покинуть мадридский Реал в поисках стабильной игровой практики.

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По информации издания, новый главный тренер манкунианцев Рубен Аморим рассматривает Лунина как замену для Андре Онана, который не оправдал ожиданий.

Английский клуб готов удовлетворить финансовые требования Реала и заплатить за украинца от 25 до 30 миллионов евро. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения самого Лунина.

В сезоне-2024/25 Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, из них пять - на ноль, всего пропустив 19 голов. Ранее сообщалось, что Лунин является приоритетной целью для чемпиона Турции.

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