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Футбол

Манчестер Сити договорился о переходе полузащитника сборной Нидерландов

Тиджани Рейндерс в шаге от перехода к манкунианцам.
31 мая, 20:29       Автор: Василий Медвидь
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Манчестер Сити хочет значительно усилить полузащиту в текущем сезоне.

Как сообщает Даниэле Лонго, манкунианцы договорились о первом летнем трансфере в эту зону. К состоянию «горожан» присоединится Тиджани Рейндерс.

Сумма перехода составит 75 млн евро. Игрок будет зарабатывать вдвое больше, чем в Милане.

Трансфер 25-летнего голландца является желанием лично Пепа Гвардиолы.

Напомним, ранее стало известно, что Манчестер Сити хочет продать своего скандального игрока.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Манчестер Сити Тиджани Рейндерс

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