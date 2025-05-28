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Футбол

Ман Сити установил ценник на своего скандального игрока

Джек Грилиш может покинуть манкунианцев летом.
Сегодня, 11:35       Автор: Василий Медвидь
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Манчестер Сити намерен расстаться с Джеком Грилишем в предстоящее межсезонье.

Как сообщает издание Chronicle Live, манкунианцы установили ценник на вингера. Сумма, за которую игрока готовы продать, составляет 40 млн фунтов.

В услугах игрока заинтересован, в частности, Ньюкасл, однако «сорокам» потребуется «сломать» свою зарплатную структуру, чтобы получить Грилиша.

Сколько именно придется заплатить Джеку, если он согласится стать игроком коллектива Эдди Гау, источник не уточняет.

Отметим, что за пределами футбольного поля игрок известен своей страстью к вечеринкам, которая становилась причиной ряда скандалов в его карьере.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может подписать французского таланта.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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