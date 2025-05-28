Манчестер Сити присоединился к гонке за французским талантом

Манчестер Сити продолжает искать замену Кевину де Брюйне.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы заинтересованы в услугах Райана Шерки. Француз покинет Лион летом за сумму 20 млн евро.

Шерки может также оказаться в Челси или Боруссии Дортмунд. Есть информация также о заинтересованности Ливерпуля, однако, «красные» приближаются к трансферу Флориана Вирца, который выступает на той же позиции, что и Шерки.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити интересуется игроком Ньюкасла.

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