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Футбол

Манчестер Сити собрался переманить защитника сборной Англии

"Горожане" готовы ослабить одного из конкурентов.
Вчера, 17:17       Автор: Антон Федорцив
Тино Ливраменто / Getty Images
Тино Ливраменто / Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с приоритетом на позиции правого защитника. Тино Ливраменто из Ньюкасла стал главной целью "горожан", утверждает Николо Скира в X.

Ман Сити готов начать переговоры с универсалом. Ливраменто может закрыть оба фланга обороны и даже сыграть направо в полузащите. Контракт англичанина с Ньюкаслом действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Ливраменто провел 45 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. Осенью он дебютировал в составе сборной Англии. Два года назад "сороки" заплатили Саутгемптону за защитника свыше 37 млн евро.

К слову, накануне Манчестер Юнайтед официально простился с тремя футболистами.

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