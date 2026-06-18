Стали известны подробности подписания Ливерпулем Муньоса
Ливерпуль близок к подписанию Виктора Муньоса.
Однако в будущем соглашении 22-летнего испанца есть пункт, из-за которого Реал (хавбек является воспитанником мадридской команды) не будет иметь права обратного выкупа Муньоса.
Отмечается, что Ливерпуль активировал отступные полузащитника, 50% прав на которого принадлежат Реалу. Сумма сделки составила 40 млн евро, в свою очередь мадридцы получили 20 млн.
Теперь же мадридский клуб может лишь воспользоваться правом первого выкупа Муньоса, если по нему поступят запросы, но судьбу перехода решает сам испанец.
🚨 Understand there’s NO buy back clause for Real Madrid in Víctor Muñoz to Liverpool deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
Real have right of first refusal in case of future proposals (and received €20m from Osasuna), but even in that case the player has final say.
Muñoz, 100% #LFC player. pic.twitter.com/ih236SZ1Ay
К слову, защитник Ливерпуля на правах свободного агента пополнит состав мадридской команды.
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