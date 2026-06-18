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Футбол

Стали известны подробности подписания Ливерпулем Муньоса

Неожиданные детали сделки.
Сегодня, 18:36       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Муньос / Getty Images
Виктор Муньос / Getty Images

Ливерпуль близок к подписанию Виктора Муньоса.

Однако в будущем соглашении 22-летнего испанца есть пункт, из-за которого Реал (хавбек является воспитанником мадридской команды) не будет иметь права обратного выкупа Муньоса.

Отмечается, что Ливерпуль активировал отступные полузащитника, 50% прав на которого принадлежат Реалу. Сумма сделки составила 40 млн евро, в свою очередь мадридцы получили 20 млн.

Теперь же мадридский клуб может лишь воспользоваться правом первого выкупа Муньоса, если по нему поступят запросы, но судьбу перехода решает сам испанец.

К слову, защитник Ливерпуля на правах свободного агента пополнит состав мадридской команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид

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