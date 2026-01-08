Дважды обладатель Золотого мяча заболел раком

У бывшего нападающего сборной Англии Кевина Кигана обнаружили онкозаболевание. Экс-наставник английского Ньюкасла будет бороться с болезнью, сообщает официальный сайт клуба.

Двукратный обладатель Золотого мяча был госпитализирован из-за проблем с животом. Во время обследования медики обнаружили у Кигана рак. 74-летний "Король Кев" пройдет курс лечения.

Игровая карьера Кигана началась в 1968 году со Сканторпа. Позже он выступал за Ливерпуль, немецкий Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл, американский Блектаун Сити. Впоследствии англичанин тренировал Ньюкасл (дважды), лондонский Фулхэм, сборную Англии, Манчестер Сити.

В коллекции трофеев Кигана 3 титула чемпиона Англии и "Серебряная салатница" Бундеслиги, Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок чемпионов и два Кубка УЕФА. Оба Золотых мяча он выиграл в составе Гамбурга (1978, 1979).

К слову, экс-форвард сборной Англии Мартин Чиверс отошел в вечность на 81-м году жизни.

