iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дважды обладатель Золотого мяча заболел раком

Легенда английского футбола начал лечение.
Сегодня, 01:30       Автор: Антон Федорцив
Кевин Киган / Getty Images
Кевин Киган / Getty Images

У бывшего нападающего сборной Англии Кевина Кигана обнаружили онкозаболевание. Экс-наставник английского Ньюкасла будет бороться с болезнью, сообщает официальный сайт клуба.

Двукратный обладатель Золотого мяча был госпитализирован из-за проблем с животом. Во время обследования медики обнаружили у Кигана рак. 74-летний "Король Кев" пройдет курс лечения.

Игровая карьера Кигана началась в 1968 году со Сканторпа. Позже он выступал за Ливерпуль, немецкий Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл, американский Блектаун Сити. Впоследствии англичанин тренировал Ньюкасл (дважды), лондонский Фулхэм, сборную Англии, Манчестер Сити.

В коллекции трофеев Кигана 3 титула чемпиона Англии и "Серебряная салатница" Бундеслиги, Кубок и два Суперкубка Англии, Кубок чемпионов и два Кубка УЕФА. Оба Золотых мяча он выиграл в составе Гамбурга (1978, 1979).

К слову, экс-форвард сборной Англии Мартин Чиверс отошел в вечность на 81-м году жизни.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Киган

Статьи по теме

МЮ не удержал победу над Бернли МЮ не удержал победу над Бернли
Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла полуфинал Кубка лиги Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла полуфинал Кубка лиги
Интер уверенно переиграл Парму Интер уверенно переиграл Парму
Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победный трехочковый Дюранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Наполи, Интера, Бенфики, полуфинал Суперкубка Испании
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров

Последние новости

Европа01:30
Дважды обладатель Золотого мяча заболел раком
Европа00:55
МЮ не удержал победу над Бернли
Европа00:15
Бенфика с Трубиным и Судаковым проиграла полуфинал Кубка лиги
Вчера, 23:51
Европа23:51
Интер уверенно переиграл Парму
Европа23:25
Брентфорд с дебютным голом Ярмолюка разгромил Сандерленд
Европа22:53
Барселона разгромила Атлетик в полуфинале Суперкубка Испании
Европа22:05
МЮ запланировал собеседования с кандидатами во временные тренеры
Европа21:34
Наполи вырвал ничью с Вероной
Европа21:08
Легендарный форвард Тоттенхэма скончался в 80 лет
Европа и мир20:37
Драйзайтль и Грубауэр попали в заявку Германии на Олимпийские игры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK