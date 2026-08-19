Манчестер Юнайтед возобновил переговоры по дорогостоящему хавбеку

Карлос Балеба снова в центре внимания.

Манчестер Юнайтед снова работает над трансфер Карлоса Балеба, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что прошлым летом манкунианцы также пытались подписать камерунца, но не решились платить 100+ млн евро Брайтону.

Сейчас, по оценке журналиста, трансфер можно совершить дешевле. МЮ уже предложил более 60 млн евро.

Брайтон не принял, но и не отклонил предложение. Сейчас стороны ведут активные переговоры, которые вполне могут завершиться трансфером игрока.

В прошлом сезоне игрок растерял свою форму, однако многие связывают это именно с сорвавшимся тогда трансфером. Балеба очень хочет перейти в Манчестер.

Ранее также сообщалось, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.

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