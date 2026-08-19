iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед возобновил переговоры по дорогостоящему хавбеку

Карлос Балеба снова в центре внимания.
Сегодня, 13:20       Автор: Андрей Безуглый
Карлос Балеба / Getty Images
Карлос Балеба / Getty Images

Манчестер Юнайтед снова работает над трансфер Карлоса Балеба, пишет Дэвид Орнштейн.

Напомним, что прошлым летом манкунианцы также пытались подписать камерунца, но не решились платить 100+ млн евро Брайтону.

Сейчас, по оценке журналиста, трансфер можно совершить дешевле. МЮ уже предложил более 60 млн евро.

Брайтон не принял, но и не отклонил предложение. Сейчас стороны ведут активные переговоры, которые вполне могут завершиться трансфером игрока.

В прошлом сезоне игрок растерял свою форму, однако многие связывают это именно с сорвавшимся тогда трансфером. Балеба очень хочет перейти в Манчестер.

Ранее также сообщалось, что голкипер Тоттенхэма отправился в Италию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Монако разорвал контракт с чемпионом мира‑2018 Монако разорвал контракт с чемпионом мира‑2018
Рома подписала талантливого португальца Рома подписала талантливого португальца
Барселона не сдается в борьбе за Хулиана Альвареса Барселона не сдается в борьбе за Хулиана Альвареса
Судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными Судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Атлетико стартует в Ла Лиге, матчи Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
УПЛ: Заря неожиданно обыграла Полесье
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала "тысячника" в Цинциннати
просмотров

Последние новости

Европа14:18
Монако разорвал контракт с чемпионом мира‑2018
Европа13:50
Рома подписала талантливого португальца
Европа13:50
Барселона не сдается в борьбе за Хулиана Альвареса
Европа13:20
Манчестер Юнайтед возобновил переговоры по дорогостоящему хавбеку
Европа13:15
Судьи АПЛ перестанут быть неприкосновенными
Европа12:48
Глава АПЛ разнёс Инфантино и его план продажи прав на ЧМ
Формула 112:23
Пилот Ред Булл травмирован и может пропустить Гран-при Нидерландов
Водные11:35
Садурская стала чемпионкой мира по погружении с постоянным весом
Другие страны10:50
Аль-Хиляль решил расстаться с Нуньесом
Европа10:00
Еще одна крупная европейская федерация не поддержит Инфантино
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK