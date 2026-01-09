iSport.ua
Барселона наконец зарегистрировала летнего новичка

Руни Бардагжи заслужи признание тренера.
Сегодня, 13:55       Автор: Андрей Безуглый
Руни Бардагжи / Getty Images
Вингер Барселоны Руни Бардагжи был зарегистрирован в качестве игрока основной команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 22-летний норвежец летом присоединился к каталонскому клубу всего за 2,5 млн евро.

Однако, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей, новичок был зарегистрирован в качестве игрока Барселоны Б.

В итоге за первую команду Руни провел 14 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. В итоге руководство клуба решило официально перевести его в основной состав.

Уже в воскресенье, в финале Суперкубка Испании, Руни Бардагжи будет игроком первой команды с 19-м номером, под которым он был заявлен.

Ранее также Алонсо прокомментировал участие Мбаппе в финале Суперкубка Испании.

