Барселона наконец зарегистрировала летнего новичка

Вингер Барселоны Руни Бардагжи был зарегистрирован в качестве игрока основной команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что 22-летний норвежец летом присоединился к каталонскому клубу всего за 2,5 млн евро.

Однако, чтобы соответствовать финансовому фейр-плей, новичок был зарегистрирован в качестве игрока Барселоны Б.

В итоге за первую команду Руни провел 14 матчей, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. В итоге руководство клуба решило официально перевести его в основной состав.

Уже в воскресенье, в финале Суперкубка Испании, Руни Бардагжи будет игроком первой команды с 19-м номером, под которым он был заявлен.

