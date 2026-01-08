iSport.ua
Ювентус расторг контракт с главным тренером

Игор Тудор может искать новый клуб.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Игор Тудор / Getty Images
Ювентус расторг контракт со своим бывшим главным тренером Игорем Тудором, пишет Джанлука Ди Марцио.

Напомним, что Тудор был отправлен в отставку еще в октябре. Тогда команда возглавил Лучано Спаллетти, который все еще занимает свою должость.

А вот с хорватским специалистом контракт был окончательно расторгнут лишь сегодня.

Теперь Игор Тудор может возглавить любой клуб за пределами Италии. В Серии А в текущем сезоне он больше не может работать.

Напомним, что под руководством хорвата Ювентус провел 24 матча, выиграв 10 из них, проиграв 6, и еще 8 встреч завершились ничьей.

Ранее также сообщалось, что Рома близка к заключению сделки с новым нападающим.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игор тудор

