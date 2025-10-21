Судьба Игора Тудора в Ювентусе решится в ближайших матчах

Главного тренера Ювентуса Игора Тудора могут уволить. Об этом сообщает Tuttosport.

По имеющейся информации, руководство Ювентуса недовольно результатами команды. Отметим, что сейчас старая сеньора не побеждает уже на протяжении шести матчей подряд во всех турнирах — у команды одно поражение и пять ничьих.

На этой неделе, 22 октября, Ювентус сыграет против мадридского Реала. В чемпионате клубу предстоят встречи с Лацио и Удинезе. Если итальянская команда проиграет или сыграет вничью в этих матчах, Тудора, скорее всего, ждёт увольнение.

Напомним, матч Ювентуса против Реала состоится 22 октября в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас Ювентус занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

