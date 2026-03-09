НБА: Лейкерс победили Нью-Йорк, Кливленд проиграл Бостону
В ночь на понедельник, 9 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 8 марта
Кливленд – Бостон – 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)
Кливленд: Митчелл (30 + 7 подборов), Э. Мобли (24 + 8 подборов), Харден (19 + 10 передач), Уэйд (7), Мэррилл (5) – старт; Тайсон (8), Брайант (3), Шредер (2), Эллис (0), Портер (0)
Бостон: Браун (23 + 8 подборов + 7 передач), Тейтум (20), Хаузер (15), Уайт (6 + 7 подборов), Кета (4 + 12 подборов) – старт; Притчард (18 + 7 передач), Шаерман (16 + 10 подборов), Гарза (7), Гонсалес (0)
Лейкерс – Нью-Йорк – 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)
Лейкерс: Дончич (35 + 8 подборов + 6 потерь), Ривз (25), Хатимура (13 + 7 подборов), Эйтон (6 + 8 подборов), Смарт (5) – старт; Кеннард (12), Ларэвиа (6), Хэйс (5), Вандербилт (3), Клебер (0)
Нью-Йорк: Таунс (25 + 16 подборов), Брансон (24 + 7 передач + 7 потерь), Ануноби (13 + 8 подборов), Харт (8), Бриджес (0) – старт; Шэмет (10), Кларксон (9), Робинсон (4), Диавара (4), Альварадо (0)
Майами – Детройт – 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)
Майами: Хирро (25), Адебайо (24 + 9 подборов + 6 передач), Ларссон (10), Митчелл (8), Гарднер (4) – старт; Хакес (19 + 7 передач), Якучионис (12), Уэйр (12), Смит (7), Голдин (0), Килс (0)
Детройт: Каннингем (26 + 10 передач), Дюрен (24), Харрис (9), Д. Робинсон (3), Сассер (2) – старт; Стюарт (14), Рид (10), Грин (6), Холланд (5 + 7 подборов), Дженкинс (4), Хертер (4), Клинтман (3), Ланир (0)
Торонто – Даллас – 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)
Торонто: Барретт (31), Барнс (17), Пелтль (16 + 10 подборов), Ингрэм (11 + 6 передач), Куикли (10 + 8 передач) – старт; Мамукелашвили (13 + 7 подборов), Уолтер (11), Дик (10), Темпл (3), Шэд (0), Бэттл (0)
Даллас: Гэффорд (21 + 11 подборов), Флэгг (17 + 8 подборов + 6 передач), Вашингтон (9 + 7 подборов), Миддлтон (6), Кристи (2) – старт; Уильямс (16), Маршалл (8), Бэгли (6 + 7 подборов), Томпсон (5), Нембхард (2), Пауэлл (0), Калеб Мартин (0), Джонсон (0)
Новый Орлеан – Вашингтон – 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)
Новый Орлеан: Мерфи (24), Бей (23 + 10 подборов), Уильямсон (20), Мюррей (19), Джонс (4) – старт; Фирс (18 + 7 передач), Куин (13), Маткович (5), Макгауэнс (4), Джордан (2), Хоукинс (2), Мисси (2), Пиви (2)
Вашингтон: Джонсон (20), Янг (17 + 8 передач), Блэк (10), Сарр (7), Кулибали (5) – старт; Райли (19), Гилл (11), Харди (10), Кэррингтон (9), Риз (5 + 9 подборов), Купер (5)
Милуоки – Орландо – 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)
Милуоки: Роллинз (15 + 5 потерь), Симс (10 + 7 подборов), Грин (4), Тернер (3), Дженг (2) – старт; Портис (18 + 10 подборов), Томас (17 + 6 передач), Трент (9), Нэнс (6), Т. Адетокумбо (4), Джексон (3)
Орландо: Банкеро (33), Саггс (20 + 5 потерь), Бэйн (18 + 9 передач), Картер (9), да Силва (5) – старт; Ховард (14), Кэйн (8), Пенда (8 + 7 подборов), Битадзе (7), Картер (5), М. Вагнер (3 + 9 подборов)
Сан-Антонио – Хьюстон – 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)
Сан-Антонио: Вембаньяма (29 + 8 подборов + 4 блок-шота), Касл (23), Фокс (20 + 10 передач), Шэмпени (11), Васселл (5) – старт; К. Джонсон (20), Харпер (19 + 6 передач), Брайан (7), Маклафлин (3), Олиник (3), Уотерс (3), Корнет (2), Бийомбо (0)
Хьюстон: Томпсон (23 + 7 подборов + 6 передач), Дюрэнт (23), Смит (17), Шенгюн (16 + 5 потерь), Исон (2) – старт; Шеппард (17), Финни-Смит (8), Грин (7), А. Холидэй (5), Капела (2), Кроуфорд (0), Окоги (0)
Портленд – Индиана – 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)
Портленд: Холидэй (21), Грант (21), Авдия (18 + 8 передач), Клинган (9 + 11 подборов), Камара (7 + 11 подборов) – старт; Хендерсон (28 + 6 передач), Р. Уильямс (12 + 7 подборов), Крейчи (7), Ян Ханьсэнь (5), Мюррей (3), Уэсли (0), Тайбулл (0), Сиссоко (0)
Индиана: Сиакам (22), Хафф (16 + 5 блок-шотов), Нембхард (14 + 9 передач), Уокер (14), Несмит (9) – старт; Поттер (13), Браун (8), Макконнелл (6), Топпин (4), Шеппард (3), Джексон (2), Джонс (0)
Сакраменто – Чикаго – 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)
Сакраменто: Рейно (26 + 11 подборов), Уэстбрук (23 + 11 подборов + 12 передач), Плауден (16), Ачиува (13 + 9 подборов), Клиффорд (8) – старт; Монк (30), Юбэнкс (5), Картер (3), Хэйс (2)
Чикаго: Бузелис (20 + 8 подборов), Гидди (15 + 12 подборов + 10 передач), Джонс (12), Окоро (9), Ябуселе (4) – старт; Секстон (28), Ричардс (10 + 11 подборов), Уильямс (5), Смит (4), Диллингэм (3), Олбрич (0), Миллер (0), Кавамура (0)
Финикс – Шарлотт – 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22)
Финикс: Букер (30 + 10 передач), Гиллеспи (24), Грин (24), О’Нил (3 + 7 подборов), Игодаро (2) – старт; Флеминг (16), Малуач (4 + 9 подборов), Данн (3), Хайсмит (3), Коффи (2)
Шарлотт: Болл (22 + 7 подборов + 6 передач), Бриджес (16 + 7 подборов), Книппел (15), Миллер (11 + 9 подборов), Диабате (2 + 4 блок-шота) – старт; Г. Уильямс (10), Колкбреннер (10 + 7 подборов), Уайт (7), Грин (3), Джеймс (3), Коннотон (0), Мэнн (0)
