Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль

Вингер киевского Динамо Георгий Цитаишвили покинул статус холостяков.

У себя в Instagram 22-летний грузин опубликовал видео, по которым нетрудно понять, что он женился на своей возлюбленной Софии.

Примечательно, что на свадьбе Цитаишвили выступила украинская певица Тина Кароль, под чей аккомпанемент молодожены впервые станцевали в статусе супругов.

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Напомним, что прошлый сезон Георгий Цитаишвили провел в аренде в польском Лехе. Он принял участие в 29 матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Команда из Познани заняла третье место Экстраклясы, которое позволит ей выступить в квалификации Лиги конференций. Игрок же вернется в расположение Динамо, так как завершится арендное соглашение.