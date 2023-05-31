Ярмоленко вернется в Динамо, переговоры находятся на завершающей стадии - источник
Украинский вингер Аль-Айна Андрей Ярмоленко близок к возвращению в киевское Динамо.
Об этом утверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
По информации источника, переговорный процесс о переходе 33-летнего футболиста в киевский клуб вступил в завершающую стадию.
Бывший лидер "бело-синих", покинувший клуб в 2017 году, вернется в команду в статусе свободного агента, поскольку его контракт с Аль-Айном истекает этим летом и продлен не будет.
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В составе эмиратского клуба Ярмоленко провел в нынешнем сезоне 33 поединка во всех турнирах, отличившись 12 голами и шестью ассистами.
За первую команду Динамо вингер выступал с 2008 по 2017 год. Всего в составе киевлян он сыграл 340 матчей, забил 137 мячей и отдал 90 голевых передач. С "бело-синими" трижды становился чемпионом, а также выиграл два Кубка и три Суперкубка Украины.
Ранее сообщалось, что греческий клуб не будет продлевать аренду защитника Динамо.