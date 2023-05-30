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Греческий клуб не будет продлевать аренду защитника Динамо

Томаш Кендзера вернется в стан "бело-синих", контракт с которыми рассчитан еще на год.
Вчера, 23:54
Томаш Кендзера / twitter.com/paok_fc
Томаш Кендзера / twitter.com/paok_fc

ПАОК не будет продлевать сотрудничество с арендованным у киевского Динамо защитником Томашем Кендзерой.

Как сообщает официальный сайт греческого клуба, 28-летний футболист покинет команду после завершения соглашения, рассчитанного до 30 июня.

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Польский защитник должен будет вернуться в Динамо, контракт с которым действует до лета 2024 года.

Напомним, что Кендзера ушел в аренду в ПАОК в январе 2023 года. В составе греческой команды игрок провел десять матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с нигерийским вингером.

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