Динамо продлило контракт с нигерийским вингером

Африканский легионер поставил подпись под новым договором с киевским клубом.

Киевское Динамо объявило о продлении контракта с нигерийским вингером Бенито.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новое соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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Бенито присоединился к Динамо весной 2020 года, после чего выступал на правах аренды за донецкий Олимпик и хорватскую Горицу.

В нынешнем сезоне Бенито провел в составе киевской команды десять матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Отметим, ранее голкипер Денис Бойко высказался о своем будущем в Динамо.