Динамо продлило контракт с нигерийским вингером
Африканский легионер поставил подпись под новым договором с киевским клубом.
Киевское Динамо объявило о продлении контракта с нигерийским вингером Бенито.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", новое соглашение 24-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.
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Бенито присоединился к Динамо весной 2020 года, после чего выступал на правах аренды за донецкий Олимпик и хорватскую Горицу.
В нынешнем сезоне Бенито провел в составе киевской команды десять матчей в украинской Премьер-лиге, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Отметим, ранее голкипер Денис Бойко высказался о своем будущем в Динамо.