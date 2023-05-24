Шапаренко впервые с осени прошлого года вышел на поле
Хавбек появился на замену в матче с Колосом и отметился результативным действием.
В рамках 28 тура чемпионата Украины Динамо на выезде уверенно переиграло Колос.
В ходе матча на поле вышел хавбек киевлян Николай Шапаренко. На 68 минуте он заменил Александра Андриевского.
Для украинца это был первый выход на поле с 8 сентября 2022 года. Тогда в матче против Фенербахче он получил травму крестообразных связок.
С осени прошлого года Шапаренко пережил хирургическое вмешательство и прошел процесс реабилитации в Бельгии.
Примечательно, что Николай успел отметиться голевой на Назария Волошина, поставившего точку в матче.