Колос - Динамо 0:3: обзор матча и результат игры 24.05.2023

В среду, 24 мая, в рамках 28 тура УПЛ Колос принимал Динамо. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Киевлянам удалось довольно быстро открыть счет в матче. Прессинг от Кихима Перриса завершился автоголом в исполнении голкипера соперника.

Далее игра немного притихла, однако гости все равно смотрелись более активными на фоне соперника.

Во втором тайме Колос мог сравнивать счет, однако Динамо было другого мнения. Александр Андриевский удвоил преимущество своей команды.

Под занавес поединка Назар Волошин установил финальные 3:0 на табло.

Статистика матча Колос - Динамо 28-го тура УПЛ

Колос - Динамо 0:3

Голы: Волынец, автогол 9, Андриевский, 68, Волошин, 90+3

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 7 - 15

Удары в створ: 3 - 5

Атаки: 77 - 115

Колос: Волынец, Емец, Чоботенко, Черноморец, Золотов, Богданов, Ильин (Гусол, 78), Болбат (Криворучко, 65), Мякушко (Великан, 72), Ореховский, Безбородько (Попов, 72).

Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук (Боль, 75), Сирота, Овчаренко, Андриевский (Шапаренко, 68), Шепелев (Сидорчук, 59), Перрис, Буяльский, Кабаев (Волошин, 59), Рамирес (Гармаш, 75).

Предупреждения: Ореховский (87) – Перрис (28).