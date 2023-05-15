"Тяжелое решение": Бойко высказался о своем будущем в Динамо

Голкипер киевского Динамо Денис Бойко поделился планами по поводу своей карьеры.

По словам украинского вратаря, он пока не собирается завершать карьеру.

"Тренером точно себя еще не вижу, потому что хочу поиграть еще 2-3 года, это точно. Чувствую в себе силы психологические и физические. Готов играть на высоком уровне. Что касается контракта с Динамо, то мы все увидим в конце сезона. Тяжелое решение, но оно будет принято".

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"Посмотрим, будет ли рассчитывать на меня клуб. Я действительно хочу играть", - приводит слова Бойко ПРОФУТБОЛ Digital.

Действующий контракт украинца с командой истекает летом текущего года. В сезоне-2022/23 Бойко провел пять матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Коринтианс намерен разорвать контракт с экс-форвардом Динамо и Шахтера.