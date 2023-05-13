Динамо Киев лишилось шансов на чемпионство

В субботу, 13 мая, в Украине прошли два матча 26-го тура Премьер лиги, которые дали ответы на некоторые вопросы.

Киевское Динамо принимало дома одесский Черноморец и сенсационно уступило команде Григорчука. Футболисты устроили неплохую голевую перестрелку, в матче даже была интрига, но по итогу киевляне проиграли.

А вот Шахтер свой матч уверенно выиграл, тем самым лишив Динамо даже теоретических шансов на чемпионство.

После 26-ти туров киевляне занимают четвертую строчку, отставая от луганской Зари на пять очков. При этом луганчане имеют матч в запасе.

Напомним, что ранее появились новости о возможной смене главного тренера киевлян.