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Динамо Киев лишилось шансов на чемпионство

Киевляне обидно уступили Черноморцу.
Сегодня, 20:00
Динамо - Черноморец / upl.ua
Динамо - Черноморец / upl.ua

В субботу, 13 мая, в Украине прошли два матча 26-го тура Премьер лиги, которые дали ответы на некоторые вопросы.

Киевское Динамо принимало дома одесский Черноморец и сенсационно уступило команде Григорчука. Футболисты устроили неплохую голевую перестрелку, в матче даже была интрига, но по итогу киевляне проиграли.

А вот Шахтер свой матч уверенно выиграл, тем самым лишив Динамо даже теоретических шансов на чемпионство. 

После 26-ти туров киевляне занимают четвертую строчку, отставая от луганской Зари на пять очков. При этом луганчане имеют матч в запасе.

Напомним, что ранее появились новости о возможной смене главного тренера киевлян.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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