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Ингулец - Шахтер: обзор и результат чемпионата Украины 13.05.2023

"Горняки" увеличили отрыв от СК Днепр-1.
Сегодня, 18:58
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

В рамках 26 тура чемпионата Украины Шахтер встретился с Ингульцом.

В первом тайме зрители увидели тотальную доминацию коллектива Игора Йовичевича, которая, однако не привела к забитому мячу.

Ингульцу также не удалось отличиться, поэтому, на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Превосходство Шахтера дало о себе знать практически сразу после возобновления игры. Счет в матче открыл Ефим Конопля, а в концовке матча хозяева сами лишили себя возможности хотя бы на ничью. Сперва голкипер команды Алексей Паламарчук получил красную, а затем Виталий Павлов отправил мяч в свои ворота, удвоив преимущество "горняков".

Таким образом, Шахтер сумел оторваться на 5 очков от Днепра-1, хотя, у "спортклубовцев" на матч меньше, а Ингулец продолжает занимать 12 строчку, однако, у всех их конкурентов в борьбе за выживание игра в запасе.

Статистика матча Ингулец - Шахтер

Ингулец - Шахтер 0:2

Голы: Конопля, 50, Павлов (автогол), 85

Владение мячем: 36% - 64%
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Атаки: 31 - 38

Ингулец: Паламарчук - Сидоренко (Билык, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков - Головкин (Козак, 68), Коробенко, Запорожец, Осипенко (Мельничук, 46) - Козыренко (Кравчук, 86) - Ситало (Марусич, 68).

Шахтер: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Крыськив - Келси (Сикан, 59).

Предупреждения: Осипенко - Бондаренко

На 78-й минуте был удален Алексей Паламарчук (Ингулец) (грубое нарушение)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер Ингулец

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