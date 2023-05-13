Ингулец - Шахтер: обзор и результат чемпионата Украины 13.05.2023
В рамках 26 тура чемпионата Украины Шахтер встретился с Ингульцом.
В первом тайме зрители увидели тотальную доминацию коллектива Игора Йовичевича, которая, однако не привела к забитому мячу.
Ингульцу также не удалось отличиться, поэтому, на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Превосходство Шахтера дало о себе знать практически сразу после возобновления игры. Счет в матче открыл Ефим Конопля, а в концовке матча хозяева сами лишили себя возможности хотя бы на ничью. Сперва голкипер команды Алексей Паламарчук получил красную, а затем Виталий Павлов отправил мяч в свои ворота, удвоив преимущество "горняков".
Таким образом, Шахтер сумел оторваться на 5 очков от Днепра-1, хотя, у "спортклубовцев" на матч меньше, а Ингулец продолжает занимать 12 строчку, однако, у всех их конкурентов в борьбе за выживание игра в запасе.
Статистика матча Ингулец - Шахтер
Ингулец - Шахтер 0:2
Голы: Конопля, 50, Павлов (автогол), 85
Владение мячем: 36% - 64%
Удары: 5 - 13
Удары в створ: 2 - 5
Атаки: 31 - 38
Ингулец: Паламарчук - Сидоренко (Билык, 81), Павлов, Кучеренко, Смоляков - Головкин (Козак, 68), Коробенко, Запорожец, Осипенко (Мельничук, 46) - Козыренко (Кравчук, 86) - Ситало (Марусич, 68).
Шахтер: Трубин - Конопля (Гочолеишвили, 60), Бондарь, Ракицкий (Михайличенко, 69), Матвиенко - Степаненко - Зубков (Швед, 69), Бондаренко, Судаков, Крыськив - Келси (Сикан, 59).
Предупреждения: Осипенко - Бондаренко
На 78-й минуте был удален Алексей Паламарчук (Ингулец) (грубое нарушение)