Тренер польского чемпиона может возглавить Динамо

Киевляне пока не начинали переговоры с 46-летним специалистом.

Главный тренер польского Ракува Марек Папшун попал на радары киевского Динамо, пишет Dynamo.kiev.ua.

Напомним, что Ракув сенсационно стал чемпионом Польши за три тура до окончания чемпионата. Сообщется, что Папшун не намерен продлевать с клубом контракт.

При этом отмечается, что киевляне пока не вели никаких переговоров со специалистом, а судьбу главного тренера будут решать уже после окончания сезона.

В данный момент главным тренером Динамо остается Мирча Луческу, но после перенесенной им операции, клубом руководит Александр Шовсковский.

Ранее, Александр прокомментировал возможность возглавить Динамо на постоянной основе.