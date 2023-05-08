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Шовковский оценил возможность остаться во главе Динамо на постоянной основе

Пока украинский специалист подменяет главного тренера команды Мирчу Луческу.
Сегодня, 20:20
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский после победы над Кривбассом (1:0) в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги высказался по поводу своего будущего.

Украинский специалист пока временно заменяет Мирчу Луческу, который был вынужден перенести операцию, и под его руководством киевская команда выиграла уже три подряд поединка чемпионата Украины.

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"Я понимаю, что вам интересна инсайдерская информация, а мне интересен футбол, игра и подготовка моей команды. Я говорю "моей команды", потому что в моей жизни есть две команды - Динамо и национальная сборная Украины. Сейчас я в команде Динамо, в ее тренерском штабе, и мне интересно, как будет играть моя команда.

Мы готовимся и постоянно контактируем с главным тренером. Но о таких вещах, по поводу которых вы задаете вопрос, вы никогда не услышите изнутри команды, как бы вы ни пытались это "вытянуть". Есть руководство, которое будет решать все вопросы, есть контрактные обязательства перед игроками, тренерским штабом и каждым человеком, работающим в команде. Так что этот вопрос не ко мне.

Ко мне вопрос - как мы готовились к этой игре, что отрабатывали. Кстати, гол, который мы забили, - это одна из наработок, которыми мы занимаемся в тренировочном процессе. Поэтому предлагаю задавать вопросы по игре, а все остальное оставить в стороне хотя бы до окончания контракта главного тренера. Что будет потом - никто не знает. Не зря есть поговорка: «Хотите рассмешить Бога, расскажите о своих планах", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Отметим, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Кривбасс - Динамо (0:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу Александр Шовковский

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