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Кривбасс - Динамо 0:1: обзор матча и результат игры 08.05.2023

"Бело-синие" все же пробили оборону криворожцев и увезли с собой три очка.
Сегодня, 15:18
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В понедельник, 8 мая, в Кривом Роге прошел матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Кривбасс и Динамо.

Хозяева поля навязали борьбу киевлянам, но все же один раз их оборона дала сбой.

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На старте второго тайма Александр Андриевский с правого фланга подал мяч в штрафную, где Денис Попов мощным ударом головой в ближний угол забил первый и, как оказалось, единственный гол встречи.

Источник: ФК Динамо Киев

За счет победы Динамо сократило отставание от луганской Зари до двух очков, но "черно-белым" только предстоит сыграть свой матч 25-го тура.

Кривбасс в свою очередь пока что занимает шестое место в таблице чемпионата Украины, имея в активе 32 очка.

Статистика матча Кривбасс - Динамо 25-го тура УПЛ

Кривбасс - Динамо 0:1
Гол: Попов, 48.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Татарков (Приходько, 78), Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака (Дебелко, 55) - Микитишин (Соса, 72).

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Андриевский, Бенито (Перрис, 72), Буяльский (Царенко, 82), Кабаев (Волошин, 46) - Ванат (Рамирес, 72).

Предупреждения: Хомченовский, Дебелко - Андриевский, Тымчик, Перрис, Сидорчук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины

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