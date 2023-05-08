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Футболисты Динамо вышли на матч с Кривбассом в футболках в поддержку Луческу

Киевляне выступают под руководством Александра Шовковского.
Сегодня, 14:23
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В понедельник, 8 мая, в рамках 25-го тура чемпионата Украины Кривбасс на своем поле принимает киевское Динамо.

Перед матчем футболисты киевской команды решил поддержать главного тренера Мирчу Луческу, который был недавно прооперированного из-за коксартроза на левом бедре.

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Игроки Динамо вышли на поле в специальных футболках: "Мистер, мы ждем вас".

Отметим, что после первого тайма команды не смогли открыть счет. Александр Шовковский исполняет обязанности главного тренера Динамо.

В турнирной таблице УПЛ Динамо идет на четвертом месте, имея 47 очков после 24 туров. Кривбасс располагается шестым с 32 баллами.


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