Бешикташ заинтересован в лидере Динамо

Хавбек киевского Динамо Виталий Буяльский заинтересовал Бешикташ. Об этом сообщило издание Fotomac.

По информации источника, этот переход может состояться если команду покинет Натан Редмонд.

В случае ухода англичанина, "орлы" рассмотрят приобритение нескольких игроков в список, которых входит Буяльский.

За украинцем будет наблюдать тренерский штаб Шенола Гюнеша, если их заключение будет положительным, то несколько матчей Буяльского будет смотреть сам Гюнеш вживую.

Стоит отметить, что, если этот трансфер станет реальностью, то отношение к Буяльскому у многих украинцев может измениться, ведь, ранее стало известно, что Бешикташ станет "клубом-прокладкой" для игроков из чемпионата рф.