Бешикташ может стать "клубом-прокладкой" для игроков из чемпионата страны-террориста.

Не так давно турецкий Бешикташ объявил о подписании спонсорского соглашения с Газпромом.

Как часто оказывается в подобных ситуациях, "дьявол кроется" в деталях", о которых стало известно турецкому изданию FotoSpor.

Как сообщает журналист этого портала Бюлент Услу, Бешикташ может стать "клубом-прокладкой" для игроков, которые хотят покинуть чемпионат россии.

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"Орлы" будут бесплатно подписывать таких исполнителей, а затем через некоторое время перепродавать их в другие команды. Данная идея была одобрена правительством рф.

В обмен на участие в таких грязных схемах компания из страны террориста будет оставлять стамбульскому клубу 15-20 процентов с прибыли за каждый трансфер, а также обязуется сделать из местного гранда команду уровня Лиги чемпионов.

Напомним, что в официальном заявлении о сотрудничестве говорилось лишь о том, что домашняя арена Бешикташа будет носить имя компании, а также она станет титульным спонсором клуба.