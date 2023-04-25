Довбик высказался о вариантах продолжения карьеры

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик высказался о своем будущем и вариантах продолжения карьеры.

По словам украинца, его не привлекает вариант с чемпионатом Турции, а хотелось бы поиграть в топовой лиге

"Они ходят уже где-то год. Как видите, это не сильно меня выбивает. Стараюсь сильно не отвлекаться, потому что все будет. Эта история закончится хеппи-эндом.

С представителями Трабзонспора я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но... Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты.

Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский язык. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом.

Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем.

Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал весь смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", - сказал игрок.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик - приоритетная цель для Трабзонспора.