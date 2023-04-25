iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Довбик высказался о вариантах продолжения карьеры

Украинец намерен поиграть в одном из топ-чемпионатов
Сегодня, 20:00
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик высказался о своем будущем и вариантах продолжения карьеры.

По словам украинца, его не привлекает вариант с чемпионатом Турции, а хотелось бы поиграть в топовой лиге

"Они ходят уже где-то год. Как видите, это не сильно меня выбивает. Стараюсь сильно не отвлекаться, потому что все будет. Эта история закончится хеппи-эндом.

С представителями Трабзонспора я не общался. Они всегда интересуются, спрашивают, но... Сейчас я не могу сказать, что горю желанием играть в Турции. Есть более интересные варианты.

Мне импонирует чемпионат Италии, но нужно знать итальянский язык. Хотя там есть интернациональные команды. Серия А мне нравится, я слежу за этим чемпионатом.

Также в приоритете чемпионат Англии и Бундеслига. Топ-5 чемпионатов Европы в общем.

Думаю, я готов во второй раз поиграть в Европе. Мне уже 25 лет. Когда я впервые переходил в европейский клуб, мне было 19. Тогда я не был готов и не понимал весь смысл жизни в Европе. Мне было тяжело, но сейчас я сконцентрирован только на футболе. Думаю, сейчас мне будет легче", - сказал игрок.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик - приоритетная цель для Трабзонспора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 артем довбик

Статьи по теме

Довбик - приоритетная цель Трабзонспора Довбик - приоритетная цель Трабзонспора
Кучер - о поражении в матче против Зари: Не думаю, что надо посыпать голову пеплом Кучер - о поражении в матче против Зари: Не думаю, что надо посыпать голову пеплом
Довбик своим быстрым выездным хет-триком побил рекорд 20-летней давности Довбик своим быстрым выездным хет-триком побил рекорд 20-летней давности
Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб Бразильский легионер Днепра-1 покинул клуб
Помочь журналистам

Видео

Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Аталанта - Рома 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа21:23
ПСЖ не рассчитывает на то, что им удастся удержать Месси
Другие страны21:12
Названа сумма, которую Джорджина может получить в случае расставания с Роналду
Европа20:59
Барселона предложила двум игрокам клуба понизить свою зарплату
Формула 120:43
Пилот Формулы-1 отреагировал на слухи о том, что он встречается с известной певицей
Европа20:02
Два игрока Челси пропустят остаток сезона
Европа20:00
Довбик высказался о вариантах продолжения карьеры
Бокс19:28
"Очень голоден и мотивирован": Промоутер Усика оценил будущего соперника украинца
Европа19:25
Украинскому дерби быть: Цыганков в старте на матч с Реалом
Европа18:55
Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Жироной
Европа18:52
Челси и Ньюкасл присоединились к борьбе за действующего чемпиона мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK