Довбик - приоритетная цель Трабзонспора

Турецкий Трабзонспор все еще надеется подписать украинца Артема Довбика.

Как сообщает местное издание Karadeniz Gazetasi, наставник клуба Ненад Бьельица после недавнего поражения от Сивасспора провел встречу с руководством, где представил варианты усиления состава.

Первым в списке фигурировал именно украинский нападающий. Следом за ним шли хавбек Фенербахче Миха Зайц и голкипер Бешикташа Эрсин Дестаноглу.

Стоит отметить, что Трабзонспор уже интересовался Довбиком.

Напомним, что у лидера СК Днепр-1 18 голов в чемпионате Украины после 20 сыгранных игр.