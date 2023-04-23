Довбик - приоритетная цель Трабзонспора
В приобретении украинца заинтересован лично наставник турецкого клуба.
Турецкий Трабзонспор все еще надеется подписать украинца Артема Довбика.
Как сообщает местное издание Karadeniz Gazetasi, наставник клуба Ненад Бьельица после недавнего поражения от Сивасспора провел встречу с руководством, где представил варианты усиления состава.
Первым в списке фигурировал именно украинский нападающий. Следом за ним шли хавбек Фенербахче Миха Зайц и голкипер Бешикташа Эрсин Дестаноглу.
Стоит отметить, что Трабзонспор уже интересовался Довбиком.
Напомним, что у лидера СК Днепр-1 18 голов в чемпионате Украины после 20 сыгранных игр.