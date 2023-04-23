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Довбик - приоритетная цель Трабзонспора

В приобретении украинца заинтересован лично наставник турецкого клуба.
Сегодня, 13:45
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua
Артем Довбик / scdnipro1.com.ua

Турецкий Трабзонспор все еще надеется подписать украинца Артема Довбика.

Как сообщает местное издание Karadeniz Gazetasi, наставник клуба Ненад Бьельица после недавнего поражения от Сивасспора провел встречу с руководством, где представил варианты усиления состава.

Первым в списке фигурировал именно украинский нападающий. Следом за ним шли хавбек Фенербахче Миха Зайц и голкипер Бешикташа Эрсин Дестаноглу.

Стоит отметить, что Трабзонспор уже интересовался Довбиком.

Напомним, что у лидера СК Днепр-1 18 голов в чемпионате Украины после 20 сыгранных игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор артем довбик

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