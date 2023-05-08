В понедельник, 8 мая, Кривбасс в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги принимал в Кривом Роге Динамо.

Гости в непростом выездном противостоянии сумели одолеть соперника, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Судьбу поединка определил единственный гол защитника киевской команды Дениса Попова, который в начале второго тайма успешно замкнул подачу в штрафную от Александра Андриевского.

На данный момент Динамо с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 32 баллами идет на седьмой позиции.

Вашему вниманию видеообзор матча Кривбасс - Динамо в 25-м туре УПЛ:

Кривбасс - Динамо 0:1

Гол: Попов, 48

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Татарков (Приходько, 78), Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака (Дебелко, 55) - Микитишин (Соса, 72).

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Андриевский, Бенито (Перрис, 72), Буяльский (Царенко, 82), Кабаев (Волошин, 46) - Ванат (Рамирес, 72).

Предупреждения: Хомченовский, Дебелко - Андриевский, Тымчик, Перрис, Сидорчук.