iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кривбасс - Динамо 0:1 видео гола и лучших моментов матча 08.05.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:40
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Кривбасс
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Кривбасс

В понедельник, 8 мая, Кривбасс в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги принимал в Кривом Роге Динамо.

Гости в непростом выездном противостоянии сумели одолеть соперника, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Судьбу поединка определил единственный гол защитника киевской команды Дениса Попова, который в начале второго тайма успешно замкнул подачу в штрафную от Александра Андриевского.

На данный момент Динамо с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 32 баллами идет на седьмой позиции.

Вашему вниманию видеообзор матча Кривбасс - Динамо в 25-м туре УПЛ:

Кривбасс - Динамо 0:1

Гол: Попов, 48

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго - Татарков (Приходько, 78), Капич, Хомченовский, Лунев, Задерака (Дебелко, 55) - Микитишин (Соса, 72).

Динамо: Нещерет - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Андриевский, Бенито (Перрис, 72), Буяльский (Царенко, 82), Кабаев (Волошин, 46) - Ванат (Рамирес, 72).

Предупреждения: Хомченовский, Дебелко - Андриевский, Тымчик, Перрис, Сидорчук.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ кривбасс Динамо Киев чемпионат Украины видео голов обзор матча Украинская Премьер-лига видео лучших моментов

Статьи по теме

Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала
Неймар определился со своим будущим Неймар определился со своим будущим
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925 УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Европа19:52
Пирс Морган по-прежнему верит в чемпионство Арсенала
Украина19:45
Заря - Металлист 1925 3:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Украины
Европа19:22
Неймар определился со своим будущим
Украина19:15
УПЛ: Динамо победило Кривбасс, Заря разгромила Металлист 1925
Украина18:54
Заря одержала разгромную победу над Металлистом 1925
Европа18:50
Де Хеа вряд ли останется первым голкипером в Манчестер Юнайтед
Бокс18:21
Спенс подтвердил, что ведет переговоры о бое с Кроуфордом
ММА18:19
Чемпион UFC в легчайшем весе может подняться в весе
Киберспорт18:00
Blast Paris Major 2023: австралийцы обыграли россиян, headtr1ck помог победить "ниндзям"
Европа17:54
Азар может завершить карьеру в следующем году
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK