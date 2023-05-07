Ракув Кочергина впервые в истории выиграл чемпионат Польши

В воскресенье, 7 мая, в 31-м туре польской Экстракласы Ракув на выезде уступил Короне. Судьбу матча решил единственный гол с пенальти, который удачно реализовал Якуб Луковски.

Данное поражение не сильно огорчило гостей, так как немного позднее Легия сенсационно уступила Погони (1:2).

Таким образом, Ракув стал недостижимым для Легии в таблице - за три тура до конца чемпионата разница между командами составляет 11 очков.

Отметим, в составе Ракува выступает украинский хавбек Владислав Кочергин. На счету 27-летнего футболиста шесть голов и два ассиста в 30 матчах местного чемпионата.

Кроме того, для команды украинца это первое золото чемпионата в истории.

Ранее сообщалось, что в Краковии определились с будущим Коноплянки.