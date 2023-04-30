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В Краковии определились с будущим Коноплянки

Контракт украинца с польским клубом истекает в конце этого сезона.
Сегодня, 08:59
Евгений Коноплянка / cracovia.pl
Евгений Коноплянка / cracovia.pl

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка может продлить контракт с польским клубом.

Главный тренер команды Яцек Зелински сообщил, что в будущем рассчитывает на 33-летнего футболиста.

"Коноплянка? Переговоры ведутся. Я не намерен отказываться от него", - приводит слова наставника команды Dziennik Polski.

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Отметим, что действующий контракт украинца с польским клубом заканчивается летом 2023 года.

В нынешнем сезоне Коноплянка принял участие в 23 матчах в составе Краковии во всех турнирах, записав на свой счет три гола и две результативных передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка Краковия чемпионат Польши

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