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Команда Шапаренко победила команду Коноплянки в матче по CS:GO ради помощи Азову

За время поединка было собрано более 1 миллиона гривен.
Вчера, 23:02
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев
Николай Шапаренко / ФК Динамо Киев

В понедельник, 3 апреля, состоялся шоу-матч по CS:GO, в котором приняли участие небезызвестные футбольные личности.

Сам поединок был проведен с целью собрать 1 миллион гривен на машины для полка "Азов", который продолжает защищать Украину в войне против россии.

В матче участвовали игрок киевского Динамо Николай Шапаренко, представлявший "Киевский режим", и игрок польской Краковии Евгений Коноплянка, представлявший команду "Зверобой".

Победу в шоу-матче одержала команда Шапаренко. При этом зрители задонатили даже больше необходимой суммы.

В какой-то момент поединка состоялась дуэль на пистолетах между Шапаренко и Коноплянкой, которая завершилась в пользу игрока Динамо.

А экс-игрок Севильи и Шальке также отметился забавным моментом, когда в дыму промахнулся ножом и не смог помешать оппоненту разминировать бомбу.

Стоит отметить, что студия Maincast организовала аукцион, для участия в котором нужно было задонатить 50 гривен. Главным предметом аукциона стала кастомная колонка в виде NLAW.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Динамо Киев Евгений Коноплянка Counter-Strike- Global Offensive Николай Шапаренко

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