Команда Шапаренко победила команду Коноплянки в матче по CS:GO ради помощи Азову
В понедельник, 3 апреля, состоялся шоу-матч по CS:GO, в котором приняли участие небезызвестные футбольные личности.
Сам поединок был проведен с целью собрать 1 миллион гривен на машины для полка "Азов", который продолжает защищать Украину в войне против россии.
В матче участвовали игрок киевского Динамо Николай Шапаренко, представлявший "Киевский режим", и игрок польской Краковии Евгений Коноплянка, представлявший команду "Зверобой".
Победу в шоу-матче одержала команда Шапаренко. При этом зрители задонатили даже больше необходимой суммы.
GG! "Київський режим" перемагає і на Inferno! 💪— Maincast 🇺🇦 (@maincast_ua) April 3, 2023
🎮 https://t.co/0GA1iIy5Q8
🫙 Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/X60qWBpnuq
В какой-то момент поединка состоялась дуэль на пистолетах между Шапаренко и Коноплянкой, которая завершилась в пользу игрока Динамо.
Дуель футболістів. Конопа просто перенервував 👀— Maincast 🇺🇦 (@maincast_ua) April 3, 2023
📺 https://t.co/0GA1iIy5Q8
🫙 Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/z8TMOojQkC
А экс-игрок Севильи и Шальке также отметился забавным моментом, когда в дыму промахнулся ножом и не смог помешать оппоненту разминировать бомбу.
Коно руїна 🥲— Maincast 🇺🇦 (@maincast_ua) April 3, 2023
📺 https://t.co/0GA1iIy5Q8
🫙 Банка для донатів: https://t.co/qR7HNDbboS #CSGO #AzovOne #Maincast pic.twitter.com/yjHp83inAM
Стоит отметить, что студия Maincast организовала аукцион, для участия в котором нужно было задонатить 50 гривен. Главным предметом аукциона стала кастомная колонка в виде NLAW.