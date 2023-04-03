Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO

Цель шоу-матча - собрать на автомобили для Азова.

Сегодня, 3 апреля, в 18:00 состоится шоу-матч по Counter-Strike, в котором примут участие бойцы Азова, футболисты и киерспортсмены.

Главной целью "Курса молодого игрока" будет сбор 1 млн грн на автомобили для полка Азов.

В шоу-матче примут участие две команды:

Киевский режим: Dr.Livese, sdy, Зырянов, Шапаренко, Ceh9

Dr.Livese, sdy, Зырянов, Шапаренко, Ceh9 Зверобой: Khimik, Woro2k, Фрост, Коноплянка, XBOCT

Также студия Maincast сделает розыгрыш различных призов для тех, кто примет участие в благотворительном аукционе. Цена билета составляет 50 грн, так что донат будет автоматически конвертирован в неоходимое количество билетов.

Прямая трансляция пройдет на Twitch-канале студии Maincast и будет доступна в этой новости с 18:00 по киевскому времени.

Среди призов, которые можно будет выиграть на аукционе находятся альбом "Глаза Мариуполя" с подписью Валерия Залужного, флаг Украины с подписями азовцев, кастомные джерси NaVi с никнеймом получателя и многое другое.

Также человек, который пожертвует наибольшую сумму получит кастомную колонку в виде NLAW.