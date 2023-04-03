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Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO

Цель шоу-матча - собрать на автомобили для Азова.
Сегодня, 16:53
Курс молодого игрока / Maincast
Курс молодого игрока / Maincast

Сегодня, 3 апреля, в 18:00 состоится шоу-матч по Counter-Strike, в котором примут участие бойцы Азова, футболисты и киерспортсмены.

Главной целью "Курса молодого игрока" будет сбор 1 млн грн на автомобили для полка Азов. 

В шоу-матче примут участие две команды:  

  • Киевский режим: Dr.Livese, sdy, Зырянов, Шапаренко, Ceh9
  • Зверобой: Khimik, Woro2k, Фрост, Коноплянка, XBOCT

Также студия Maincast сделает розыгрыш различных призов для тех, кто примет участие в благотворительном аукционе. Цена билета составляет 50 грн, так что донат будет автоматически конвертирован в неоходимое количество билетов.

Прямая трансляция пройдет на Twitch-канале студии Maincast и будет доступна в этой новости с 18:00 по киевскому времени.

Среди призов, которые можно будет выиграть на аукционе находятся альбом "Глаза Мариуполя" с подписью Валерия Залужного, флаг Украины с подписями азовцев, кастомные джерси NaVi с никнеймом получателя и многое другое.

Также человек, который пожертвует наибольшую сумму получит кастомную колонку в виде NLAW.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка Counter-Strike- Global Offensive Николай Шапаренко

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