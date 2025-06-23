Украинский легионер вице-чемпиона Польши получил тяжелую травму
Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин на длительный срок угодил в лазарет.
Как сообщил журналист Камил Глембоцки, 29-летнему футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Повреждение игрок получил во время одной из тренировок команды.
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Точные сроки возвращения в строй украинского хавбека пока не называются, но на восстановление ему потребуется несколько месяцев.
В минувшем сезоне Кочергин провел в составе вице-чемпиона Польши 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач.
Напомним, что в марте украинский полузащитник подписал новый контракт с Ракувом.
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