iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский легионер вице-чемпиона Польши получил тяжелую травму

Владиславу Кочергину диагностировали разрыв крестообразных связок.
Сегодня, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Владислав Кочергин / Getty Images
Владислав Кочергин / Getty Images

Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин на длительный срок угодил в лазарет.

Как сообщил журналист Камил Глембоцки, 29-летнему футболисту диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Повреждение игрок получил во время одной из тренировок команды.

Читай также: Кочергин помог Ракуву разгромить соперника в матче чемпионата Польши

Точные сроки возвращения в строй украинского хавбека пока не называются, но на восстановление ему потребуется несколько месяцев.

В минувшем сезоне Кочергин провел в составе вице-чемпиона Польши 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач.

Напомним, что в марте украинский полузащитник подписал новый контракт с Ракувом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: владислав кочергин чемпионат Польши ракув

Статьи по теме

Кочергин помог Ракуву разгромить соперника в матче чемпионата Польши Кочергин помог Ракуву разгромить соперника в матче чемпионата Польши
Украинский полузащитник подписал новый контракт с польским клубом Украинский полузащитник подписал новый контракт с польским клубом
Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме
Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ПСЖ и Атлетико в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Бад-Гомбурге
просмотров

Последние новости

Теннис17:00
Ястремская проиграла американке в финале турнира в Ноттингеме
Бокс16:45
Сиренко сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа и назвал мотивацию украинца на бой
Легкая атлетика16:15
"Дело не только в прыжках": Левченко прокомментировала первое за два года золото международных соревнований
Европа и мир15:51
Чемпион Украины по хоккею узнал потенциальных соперников в Континентальном кубке
Бокс15:24
"Жесткий парень": Дюбуа высказался про бой Итаума - Уайт
Украина15:02
Вице-чемпион Греции, представитель Бундеслиги: Металлист 1925 запланировал ряд спаррингов на летний сбор
Украина15:00
"Тяжело приезжать из клуба": Нападающий Динамо пожаловался на дефицит игрового времени
НБА14:30
ТОП-10 моментов НБА: эффектный трехочковый Дорта возглавил рейтинг
Европа14:10
"Они не были на моей стороне": Погба пожаловался на Ювентус
Европа14:05
Украинский легионер вице-чемпиона Польши получил тяжелую травму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK