Динамо - Черноморец 2:3: обзор и результат матча чемпионата Украины 13.05.2023

Киевский клуб после сильного нокдауна в начале матче попытался вернуться в игру, но одесситы не упустили три очка.

В субботу, 13 мая, в рамках 26-го тура УПЛ Динамо принимало на своем поле Черноморец. Матч завершился победой гостей со счетом 2:3.

В первом тайме одесситам удалось мощно начать и шокировать именитого соперника двумя быстрыми забитыми мячами.

Сначала защитник Виталий Ермаков открыл счет в матче, а уже спустя восемь минут хавбек Александр Демченко удвоил преимущество.

В начале второго тайма киевляне собрались с силами и оформили камбэк, возобновив паритет. Владислав Ванат и Виталий Буяльский вернули свою команду в игру.

В Динамо уже поверили в потенциальную победу, однако Александр Демченко вновь вывел Черноморец вперед. В итоге, этот гол стал решающим в матче.

Статистика матча Динамо - Черноморец чемпионата Украины

Динамо - Черноморец 2:3

Голы: Ванат, 53, Буяльский, 55 - Ермаков, 3, Демченко, 11, 71

Владение мячом: 60% - 40%

Удары: 15 - 12

Удары в створ: 5 - 7

Атаки: 107 - 77

Динамо: Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 71), Дячук, Сирота, Караваев, Сидорчук, Андриевский (Лонвейк, 78), Буяльский, Волошин (Царенко, 71), Бенито (Перрис, 71), Ванат.

Черноморец: Паст, Салюк, Гучек, Путря, Ермаков, Политило, Кузык, Демченко, Бадибанга, Алефиренко, Хадида (Штогрин, 46, Гладкий, 80).

Предупреждения: Бенито (23), Дячук (56), Дубинчак (72) – Салюк (76).