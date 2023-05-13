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Коринтианс намерен разорвать контракт с экс-форвардом Динамо и Шахтера

Жуниор Мораес может закончить карьеру.
Сегодня, 15:59
Жуниор Мораес / Коринтианс
Жуниор Мораес / Коринтианс

Бразильский Коринтианс объявил на официальном сайте, что Жуниор Мораес более не будет играть за команду.

Мораес присоединился к бразильской команде год назад, однако больше лечился чем играл. У форварда всего один мяч в 11 матчах.

Потому теперь он и еще два игрока фактически отстранены, они не примут участия в следующих матчах и больше не будут тренироваться с первой командой.

Контракт Мораеса с Коринтианс рассчитан до 31 декабря текущего года, однако, скорее всего, клуб разорвет договор досрочно.

Ранее бразильские СМИ писали о психологических проблемах у форварда из-за войны в Украине. Потому, вероятней всего, 34-летний игрок объявит о завершении карьеры.

Также напомним, что бразильские клубы поддержали украинский ФК Мариуполь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жуниор Мораес

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