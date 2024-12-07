Бывший форвард сборной Украины завершил карьеру в 37 лет
Бывший нападающий сборной Украины Жуниор Мораес объявил о завершении карьеры.
37-летний эксфутболист рассказал об этом в своих социальных сетях, опубликовав прощальное видео. Также он написал "Спасибо, футбол. После 17-летней карьеры настало время для нового вызова".
Напомним, что в УПЛ Мораес успел поиграть за три клуба - Металлург Донецк, Шахтер и киевское Динамо, проведя в чемпионате 172 матча и записав на свой счет 97 голов.
Также в 2017 году форвард получил украинское гражданство и провел за сборную Украины 11 поединков, отметившись одним голом и одним ассистом.
Последние полгода Мораес провел без клуба после того, как завершился его контракт с Коринтианс.
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